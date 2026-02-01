Ravenna maxi rissa tra Rom

Questa mattina a Ravenna si è scatenata una maxi rissa tra alcuni membri della comunità Rom. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato alcuni dei coinvolti, mentre uno di loro è stato poi indagato in libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’accaduto e cercando di capire cosa abbia scatenato il violento scontro.

Un uomo indagato a piede libero, ma indagini ancora non concluse. La Polizia di Stato è al lavoro infatti su una rissa scoppiata nel primo pomeriggio nel primo pomeriggio di mercoledì nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna tra più persone di etnia rom. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, i protagonisti si erano dileguati. Le attenzioni si sono focalizzate su una Mini Countryman con finestrino infranto, abbandonata nel parcheggio. Dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte è emerso che la violenta lite, riconducibile a presunti pregressi dissidi familiari tra due nuclei di origine romena, aveva coinvolto numerosi soggetti ed era degenerata con minacce con un coltello.

