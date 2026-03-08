Dopo la partita contro il Pisa, Perin ha preso il posto da titolare come portiere della Juventus. La scelta di schierarlo ha suscitato domande sulle gerarchie tra i pali, considerando la presenza di altri portieri in rosa. La partita si è conclusa con un clean sheet, mettendo in evidenza la sua posizione come possibile titolare. La formazione della squadra si è così evoluta in vista delle prossime gare.

Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Vlahovic Juve, si accelera per il rinnovo: nuovo incontro in agenda. Svelata l’offerta iniziale Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera» Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Vaciago a Tribuna Juve: «Spalletti ha ridato anima alla Juventus, ma ora servono campioni sul mercato» – ESCLUSIVA VIDEO Dybala all’ultimo Roma Juve? Si va verso questa direzione per il futuro dell’ex bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo il Pisa

Di Gregorio ritorna titolare in Juve Pisa? Il punto sul portiere di Spalletti alla vigilia della sfida e chi vincerà il ballottaggio con Perindi Francesco SpagnoloDi Gregorio titolare Juve Pisa? Spalletti ha confermato che sia lui che Perin stanno bene e la decisione finale sarà presa nelle...

Ultimissime Juve LIVE: Perin titolare in Juve Pisa? La conferenza stampa di SpallettiOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto.

Una raccolta di contenuti su Perin è il nuovo portiere titolare....

Temi più discussi: La Juve a porte aperte, torna Di Gregorio ma il futuro è nelle mani di un altro; Vicario-Juve, interessi convergenti: Di Gregorio e Perin ai saluti e tutti i nomi per la rivoluzione in porta; Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico; Gucher e Perin: il Treviso batte la Clodiense (2-1), allunga a +16 e vede la serie C.

Perin titolare e la Juventus continua a vincere: quale sarà la scelta di Spalletti tra i paliIl ruolo cruciale di Mattia Perin nella Juventus: come il portiere sta influenzando le prestazioni della squadra in un momento chiave della stagione. La Juventus si trova in una fase cruciale della st ... newsmondo.it

Juve, porte girevoli: tempo scaduto per Di Gregorio e Perin, il nuovo numero 1 sarà un top assolutoLa Juventus in estate darà il via alla rivoluzione tra i pali: saluteranno Di Gregorio e Perin, in arrivo un top assoluto del ruolo ... juvelive.it

#Perin ribalta le gerarchie, Di Gregorio resta in discussione. Porta #Juve, rivoluzione all'orizzonte x.com

Perin o Di Gregorio La decisione finale di Spalletti - facebook.com facebook