Nella vigilia della partita tra Juve Pisa, l'allenatore Spalletti ha dichiarato che sia Di Gregorio che Perin sono in buona forma e la scelta del portiere titolare sarà comunicata nelle prossime ore. La decisione finale sulla formazione dipenderà da questa valutazione, ma al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente. La gara si avvicina e i due portieri sono pronti a scendere in campo.

di Francesco Spagnolo Di Gregorio titolare Juve Pisa? Spalletti ha confermato che sia lui che Perin stanno bene e la decisione finale sarà presa nelle prossime ore. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Pisa Luciano Spalletti ha fatto il punto sulla situazione dei portieri. Le parole del tecnico bianconero: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata DI GREGORIO E PERIN – «Di Gregorio? La formazione la do domani. Secondo me per quello che han fatto vedere sta settimana stanno entrambi bene. Mi son dispiaciute le cose dette di Di Gre: è inutile fare processi singoli quando ci sono difficoltà di collettivo. Abbiamo messo cuore, personalità, ma dentro lì quasi nessuno è brillato perché c’è il momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio ritorna titolare in Juve Pisa? Il punto sul portiere di Spalletti alla vigilia della sfida e chi vincerà il ballottaggio con Perin

Perin ancora titolare, il sorpasso ai danni di Di Gregorio è definitivo? Cosa filtra e la strategia di Spalletti per il portiereRinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,...

Perin o Di Gregorio? Chi gioca in Juve Galatasaray: la scelta di Spalletti dovrebbe ricadere su questo portiere. Ultimissime novitàCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Pisa.

Temi più discussi: La Juve a porte aperte, torna Di Gregorio ma il futuro è nelle mani di un altro; Probabili formazioni Juventus-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Perin, Di Gregorio, Koopmeiners, Stojilkovic, Scuffet e Semper; Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico; Probabili 27ª: Bremer e Dybala ci provano per Roma-Juve; Pulisic-Leao nel Milan.

Di Gregorio o Perin: chi è il portiere titolare dopo Roma-Juve? Le gerarchieDa lì in avanti Perin è partito titolare, giocando dal primo minuto contro Galatasaray e Roma. Questo, però, non significa che la gerarchia sia stata ribaltata in modo definitivo. In ogni caso, Di ... tag24.it

Di Gregorio o Perin: chi è il portiere titolare della Juventus?Il dualismo per la porta bianconera: chi è il titolare tra Di Gregorio e Perin. msn.com

Juve-Pisa, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #JuventusPisa #Spalletti #Juventus x.com