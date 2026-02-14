Perde il controllo dell' auto e finisce ribaltato nel fossato

Giovanni Rossi ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato, finendo nel fossato vicino alla strada. L’incidente si è verificato venerdì sera, intorno alle 20, in via Macerata a Cascina, mentre Rossi stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. La vettura si è girata su se stessa e ha attraversato la carreggiata prima di fermarsi nel fossato, causando un grosso spavento.

Ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi e finendo la corsa nel fosso adiacente la carreggiata. E' successo intorno alle 20 di venerdì sera 13 febbraio in via Macerata nel comune di Cascina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente del veicolo dall'abitacolo affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Sul posto la Polizia municipale di Cascina per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Un incidente stradale si è verificato a Sesto al Reghena, coinvolgendo un'auto che ha perso il controllo e si è ribaltata in un fossato.

Lunedì 5 gennaio a Spoleto, nella zona di Terzo la Pieve, si è verificato un incidente stradale quando un'auto è uscita di strada e finita nel torrente.

