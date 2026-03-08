L’8 marzo molte persone regalano mimose in onore della Festa della Donna. Questa abitudine deriva dalla scelta delle ex partigiane Rita Montagnana, Teresa Mattei e Teresa Noce, che decisero che il fiore giallo rappresentasse simbolicamente questa giornata dedicata alle donne. La tradizione si è radicata nel tempo, diventando un gesto comune durante questa ricorrenza.

AGI - La mimosa è il simbolo della festa della donna. Ma da cosa nasce questa usanza? chi ha scelto che fosse proprio questo fiore giallo a omaggiare le donne nel giorno della loro festa? A sceglierlo sono state le ex partigiane Rita Montagnana, Teresa Mattei e Teresa Noce. Donne che il 2 giugno del 1946 furono elette all'assemblea costituente per scrivere insieme la Carta Costituzionale portando per la prima volta dentro il parlamento la voce e le istanze delle donne in un mondo ancora fortemente maschilista e patriarcale. A Teresa "Chicchi" Mattei si deve la scelta del fiore giallo che cresceva spontaneamente sulle piante agli inizi... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Perchè si regalano le mimose l'8 marzo? lo dobbiamo alle donne della Costituente

Perché l’8 marzo si regala la mimosa alle donne?La tradizione di regalare la mimosa per l’8 marzo nasce in Italia nel 1946, quando l’Unione Donne Italiane (UDI) cercava un simbolo per celebrare la...

Il giallo della Bolognina profuma di primavera: l’8 marzo regalati una passeggiata tra le mimoseBologna, 7 marzo 2026 – C’è l’abitudine di pensare “in piccolo” alla mimosa, simbolo dell’8 marzo racchiuso in un ramicello con fiori simili a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Perchè si regalano le mimose l'8 marzo....

Discussioni sull' argomento 8 marzo, l'Abc della mimosa: perché si regala, dove nasce e come conservarla; Ecco perché la mimosa è il simbolo della Festa della Donna; Festa della Donna 2026: ecco perché l’8 marzo si regala la mimosa; 8 marzo, perché si regala la mimosa per la Giornata internazionale della donna.

Forse non lo sai, ma se i tuoi muscoli sono molto rigidi, questo può alimentare la tua "stanchezza di fondo". Ecco perchè liberarsi delle rigidità che hai accumulato è uno dei modi più semplici per aumentare le tue energie. Ci sono molti modi per farlo, ma se vu - facebook.com facebook

#Spalletti: #Perin titolare al posto di #DiGregorio perchè altrimenti li metto in tensione entrambi. Per qualche gara ho dato la possibilità di rifiatare all’altro e a Mattia di far vedere le sue qualità. Per cui per oggi è così, dalla prossima si valuta in maniera different x.com