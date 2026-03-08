Perché l’8 marzo si regala la mimosa alle donne?

L’8 marzo, in Italia, si regala la mimosa alle donne come simbolo di questa ricorrenza. La tradizione ha avuto inizio nel 1946, quando l’Unione Donne Italiane decise di adottare il fiore di mimosa come simbolo della festività. Questa scelta fu fatta per celebrare la prima Festa della Donna dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

La tradizione di regalare la mimosa per l’8 marzo nasce in Italia nel 1946, quando l’Unione Donne Italiane (UDI) cercava un simbolo per celebrare la prima Festa della Donna dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Tra le protagoniste di questa scelta ci fu la partigiana e futura parlamentare Teresa Mattei, che propose proprio la mimosa come fiore simbolo della giornata. La decisione non fu casuale: a differenza di altri fiori più costosi e difficili da trovare, la mimosa cresce spontaneamente in molte zone d’Italia e fiorisce proprio all’inizio di marzo. Era quindi un fiore facilmente accessibile a tutti, anche in un periodo storico in cui il Paese stava ancora affrontando le difficoltà della ricostruzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

