In un' intervista a Telegraph Kristen Stewart ha rivelato la sua ossessione per Lady Diana da quando la interpretò in Spencer Leggi Amicait

Kristen Stewart rivela di essere diventata ossessionata da Lady Diana. La sua passione è nata dopo averla interpretata nel film

Ci sono personaggi che restano nel cuore della gente per tanto tempo. Uno di questi è, indubbiamente, Lady Diana. La compianta principessa del Galles, morta in un incidente d’auto a Parigi nel 1997, non accenna a scomparire dall’immaginario collettivo. Ancora molto amata, ciclicamente torna ad essere la protagonista di film, libri e serie tv dedicate al mondo dei royal. Kristen Stewart, il film Spencer e il legame con Lady D. Nel 2021, ad interpretare Lady Diana nel film Spencer è stata Kristen Stewart. Un ruolo che è valso all’attrice, oggi 35enne, la candidatura all’Oscar – il premio, quell’anno, fu poi vinto da Jessica Chastain – e che, ancora oggi, influenza la sua vita. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In un'intervista a Telegraph Kristen Stewart ha rivelato la sua ossessione per Lady Diana da quando la interpretò in Spencer. Leggi Amica.it

