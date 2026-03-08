Milan Curva Sud | nessuna coreografia per il derby Ecco cosa è successo davvero | Pm News

Per il derby di Milano tra Milan e Inter, la Curva Sud del Milan non ha preparato alcuna coreografia. La decisione è stata comunicata prima dell'inizio della partita, senza dettagli ufficiali sulle motivazioni. I tifosi rossoneri si sono presentati allo stadio senza le consuete scenografie, lasciando vuota una delle zone più animate dello stadio. La scelta ha suscitato diverse reazioni tra i supporters.

In vista del derby tra Milan e Inter la pagina Instagram della Curva Sud rossonera ha pubblicato ieri le informazioni prima della partita facendo capire come non ci sarà una coreografia ufficiale per la gara di San Siro. Ecco la storia. "Ritrovo Derby, senza bandiere, senza striscioni, senza stendardi, senza coreografia. Ma con la solita voce per sovrastare le nullità che ci ritroviamo di fronte. Avanti noi". Come mai la Curva Sud non presenterà alcun tipo di coreografia per una partita sentitissima come il derby contro l'Inter? Secondo quanto raccolto da Pianeta Milan il Milan avrebbe voluto presentare una coreografia a tutto stadio con la Curva compresa. La Curva Sud Milano non esporrà la coreografia al derby per ritardi nelle autorizzazioni. Le dinamiche dietro l'assenza della coreografia al derby: tra autorizzazioni tardive e nuove imposizioni della società al Milan Club. Allo stadio San Siro, la Curva Sud Milano non presenterà una coreografia. La Curva Sud Milano questa sera, non esporrà la coreografia al derby ed è diventata una triste abitudine da due anni a questa parte. Contrariamente a qualche voce di corridoio. Derby di Milano, per questioni che la Curva Sud renderà note, la tifoseria rossonera ha rinunciato alla coreografia che era stata accordata, prevista su tre anelli. Ci sarà invece una coreografia in Curva Nord, quella dei nerazzurri sarà una dedica d'amore.