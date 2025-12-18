Perché in Supercoppa a Riad ci sarà ancora lo sciopero dei tifosi di Inter Bologna Napoli e Milan

In Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana si prepara ad essere teatro di tensioni tra tifosi e Lega Serie A. Le tifoserie di Inter, Bologna, Napoli e Milan si apprestano a scioperare ancora una volta, alimentando un braccio di ferro che coinvolge passione e rivendicazioni. Un episodio che mette in luce il clima caldo e le tensioni tra le curve e l’organizzazione del calcio italiano, anche lontano dai confini nazionali.

