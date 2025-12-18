Perché in Supercoppa a Riad ci sarà ancora lo sciopero dei tifosi di Inter Bologna Napoli e Milan

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana si prepara ad essere teatro di tensioni tra tifosi e Lega Serie A. Le tifoserie di Inter, Bologna, Napoli e Milan si apprestano a scioperare ancora una volta, alimentando un braccio di ferro che coinvolge passione e rivendicazioni. Un episodio che mette in luce il clima caldo e le tensioni tra le curve e l’organizzazione del calcio italiano, anche lontano dai confini nazionali.

Immagine generica

Nuovo braccio di ferro tra le tifoserie organizzate e la Lega Serie A: per la Supercoppa Italiana in programma a Riad nuovo sciopero degli ultrà delle 4 squadre presenti in Arabia Saudita. Solo il Bologna potrà contare su un gruppo di 500 appassionati, organizzatisi via Coordinamento Club. A spese della Lega, invece, 45 tifosi spesati per squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché lo Slavia Praga s’è messo in ginocchio davanti ai tifosi dopo la sconfitta con l’Inter in Champions

Leggi anche: Roma Inter, Chivu nel post partita: «Alla fine mi prendo questi 3 punti perché qui a Roma non sarà facile per nessuno»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.