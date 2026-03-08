Perché in Sicilia il pieno di benzina deve costare più che nel resto d' Italia?

In Sicilia, il prezzo della benzina è superiore rispetto al resto d’Italia, creando difficoltà per il settore dell'autotrasporto di merci e persone. La differenza di costi si riflette nelle spese quotidiane di chi deve fare il pieno, aggravando le sfide già presenti a causa delle tensioni internazionali e di una vicenda giudiziaria locale. La situazione interessa direttamente gli automobilisti e le aziende dell’isola.

In Sicilia fare il pieno di carburante costa più caro che nel resto d’Italia. Una “stangata” che mette in ginocchio il settore dell'autotrasporto merci e persone, già provato dalle tensioni internazionali e da una vicenda giudiziaria tutta interna all'Isola. A lanciare l'allarme, dopo le prese di posizione registratesi già ieri, è la Cna Fita Sicilia, che denuncia una «tempesta perfetta», determinata dalla concomitanza di due fattori: l'impennata dei prezzi legata al conflitto in Iran e il braccio di ferro in corso alla Raffineria Isab di Priolo. «I rincari seguiti all'inizio delle ostilità in Iran sono immediati e ingiustificati – dichiarano Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto, responsabili di Cna Fita Sicilia – perché il carburante oggi erogato utilizza scorte acquisite prima dell'escalation. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Perché in Sicilia il pieno di benzina deve costare più che nel resto d'Italia? Leggi anche: Tari più bassa che nel resto d’Italia: Novara tra le città con tassi di imposta più contenuti Leggi anche: Gasolio più caro della benzina dal 2026: quanto spenderai in più ogni volta che fai il pieno Contenuti utili per approfondire Perché in Sicilia il pieno di benzina.... Temi più discussi: Carburanti, alla Sicilia il record negativo nazionale per i prezzi; Scuole siciliane senza mense, il tempo pieno è il più basso d’Italia; Gasolio alle stelle in Sicilia: in due giorni balzo di 11,6 centesimi al litro; Metano auto 2026: prezzi regione per regione. Perché in Sicilia il pieno di benzina deve costare più che nel resto d'Italia?In Sicilia fare il pieno di carburante costa più caro che nel resto d’Italia. Una stangata che mette in ginocchio il settore dell'autotrasporto merci e persone, già provato dalle tensioni ... msn.com In Sicilia il carburante più caro d’Italia. Cna: «Tra guerra in Iran e crisi alla raffineria di Priolo»Non solo la guerra. Dietro i rincari del carburante in Sicilia c'è una distorsione tutta isolana. La denuncia della Cna Fita Sicilia. meridionews.it Marsala: ecco le squadre vincitrici dei campionati studenteschi di scacchi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook