Tari più bassa che nel resto d’Italia | Novara tra le città con tassi di imposta più contenuti

Novara si distingue in Italia per avere una delle tariffe più basse sulla tassa rifiuti. Secondo uno studio della Uil, il costo per i cittadini novaresi è più contenuto rispetto ad altri capoluoghi di provincia. La differenza si nota già dal 2020 e continua ad essere un punto di riferimento nel settore.

**Novara tra le città italiane con tassi di Tari più bassi. Il sindacato Uil ha analizzato il costo della tassa rifiuti nei 109 comuni capoluogo di provincia, partendo dal 2020. Secondo il report, la nostra città è tra le dieci con il tributo più contenuto, con una media annua di 204 euro a nucleo familiare. Ma l’andamento negli ultimi cinque anni mostra un andamento in aumento, con un incremento del 7,8% tra 2020 e 2025. L’unica città italiana a pagare meno è La Spezia, dove il costo medio è di soli 180 euro. In opposizione, Pisa è il capoluogo con la tassa rifiuti più alta, con 650 euro a nucleo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

