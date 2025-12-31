Gasolio più caro della benzina dal 2026 | quanto spenderai in più ogni volta che fai il pieno

A partire dal 2026, il prezzo del gasolio in Italia sarà superiore a quello della benzina, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio. Questa modifica avrà un impatto sui costi di carburante per molti automobilisti, modificando le abitudini di acquisto e di spesa. Di seguito, un’analisi delle principali novità e di quanto potrebbe aumentare la spesa per ogni rifornimento.

Il panorama dei distributori italiani sta per cambiare volto. Dal 1° gennaio 2026, una decisione storica contenuta nella Legge di Bilancio metterà fine a un'era: quella in cui il gasolio era il rifugio sicuro per chi voleva risparmiare. Per la prima volta, infatti, le tasse su benzina e diesel verranno livellate, portando il costo del gasolio a superare quello della "verde" alla pompa. Una rivoluzione che non colpirà solo i 16 milioni di automobilisti con auto diesel, ma che promette di far oscillare i prezzi di quasi tutto ciò che compriamo. Il cambiamento non è frutto del caso, ma di un'operazione chirurgica sulle accise (le tasse fisse che paghiamo su ogni litro).

