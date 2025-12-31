Nel 2025, Michele Mecarelli ha attraversato un importante periodo di transizione, passando dalla scena junior a quella professionistica. A soli diciotto anni, l’atleta jesino, con formazione alla Galimberti Tennis Academy, ha affrontato un anno ricco di sfide e nuove esperienze, segnando un passo fondamentale nel suo percorso sportivo. Questa fase rappresenta un momento di crescita e di consolidamento, con molte opportunità davanti a sé.

Il 2025 è stato per Michele Mecarelli un anno di passaggio. Diciotto anni, jesino di nascita ma con base alla prestigiosa Galimberti Tennis Academy, il giovane si è trovato a vivere dodici mesi intensi tra gli ultimi impegni da junior e i primi passi nel professionismo. Mecarelli, come valuta questo 2025? "Positivo. Ho fatto molte esperienze importanti a livello junior come i quattro tornei Slam e ho iniziato il salto verso il circuito professionistico, un salto difficile perché si gioca con atleti più maturi e più abituati soprattutto mentalmente. Sto provando a imparare da loro e a costruire una base solida a livello tennistico e mentale per competere a questo livello". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mecarelli da junior a prof: "C’è tanta strada da fare"

Leggi anche: Femminicidi: Tosi (FI), 'ancora tanta strada da fare, aiutare donne a denunciare e farsi tutelare'

Leggi anche: Rob Reiner aveva scritto un film insieme al figlio ora accusato di averlo ucciso: “Il nostro rapporto è migliore, abbiamo tanta strada ancora da fare”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mecarelli da junior a prof: "C’è tanta strada da fare" - Il 18enne jesino dopo gli Slam dei giovani è passato di livello: "Passare da quei tornei agli Itf ti aiuta a rimettere i piedi per terra, un bagno d’umiltà salutare". msn.com