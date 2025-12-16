Rob Reiner aveva scritto un film insieme al figlio ora accusato di averlo ucciso | Il nostro rapporto è migliore abbiamo tanta strada ancora da fare

Rob Reiner aveva scritto un film con il figlio, ora accusato di averlo ucciso. La vicenda ha sconvolto l'intera famiglia e la comunità, lasciando molti interrogativi sulle dinamiche familiari e sulle circostanze dell'omicidio. La tragedia si è consumata a Brentwood, dove Nick Reiner si sarebbe rifugiato in un hotel dopo aver compiuto il gesto.

© Ilfattoquotidiano.it - Rob Reiner aveva scritto un film insieme al figlio ora accusato di averlo ucciso: "Il nostro rapporto è migliore, abbiamo tanta strada ancora da fare" Una stanza d'albergo piena di sangue. Nick Reiner, accusato dalla polizia di Los Angeles di aver ucciso suo padre, il regista Rob Reiner, e sua madre, la fotografa Michele Singer, sgozzandoli presso la loro villa di Brentwood sabato scorso, si sarebbe rifugiato in una stanza d'albergo di Santa Monica. Come scrive Tmz, Nick ha effettuato il check-in al Pierside Santa Monica intorno alle 4 di domenica mattina, usando la propria carta di credito. La sera precedente Nick avrebbe litigato ferocemente con il padre durante un party di Natale organizzato dallo showman Conan O'Brien. ù E People ricostruisce il rapporto tra padre e figlio anche attraverso un film del 2016, Being Charlie, che i due avevano scritto insieme.

