Per l'8 marzo Meloni rivendica l'occupazione femminile | ma dimentica il gender pay gap e i dati sulle inattive
In occasione dell’8 marzo, Giorgia Meloni ha sottolineato l'incremento dell'occupazione femminile, rimarcando i risultati ottenuti. Tuttavia, non ha menzionato il gender pay gap, che in Italia supera il 25%, né i dati riguardanti le donne inattive nel mercato del lavoro. La premier ha focalizzato l’attenzione sui progressi, senza approfondire le disparità ancora presenti nel panorama lavorativo femminile.
In occasione dell'8 marzo Giorgia Meloni rivendica l'aumento di occupazione femminile ma dimentica un dato: il divario retributivo in Italia supera il 25%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
8 marzo, Meloni fa gli auguri alle donne e rivendica l’occupazione femminile: ma dimentica il gender pay gapIn occasione dell'8 marzo Giorgia Meloni rivendica l'aumento di occupazione femminile ma dimentica un dato: il divario retributivo in Italia supera...
