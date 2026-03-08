Per l'8 marzo Meloni rivendica l'occupazione femminile | ma dimentica il gender pay gap e i dati sulle inattive

In occasione dell’8 marzo, Giorgia Meloni ha sottolineato l'incremento dell'occupazione femminile, rimarcando i risultati ottenuti. Tuttavia, non ha menzionato il gender pay gap, che in Italia supera il 25%, né i dati riguardanti le donne inattive nel mercato del lavoro. La premier ha focalizzato l’attenzione sui progressi, senza approfondire le disparità ancora presenti nel panorama lavorativo femminile.