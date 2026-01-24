Il mio cuore è distrutto Tommaso Zorzi in lacrime ha vissuto un momento durissimo

Tommaso Zorzi ha condiviso un momento di grande emozione sui social, mostrando il suo lato più autentico. Un breve video, ripreso con il telefono, ha rivelato un episodio difficile, suscitando riflessioni che vanno oltre il mondo dello spettacolo. Un gesto semplice, ma intenso, che invita a considerare l’importanza di mostrare anche le proprie fragilità.

Un video breve, girato con il telefono e condiviso sui social, è bastato per mostrare un lato profondamente umano di Tommaso Zorzi e per accendere una riflessione che va ben oltre il mondo dello spettacolo. Il 30enne, volto televisivo diventato noto al grande pubblico grazie alla vittoria della quinta edizione del GF Vip, si è mostrato in lacrime su Instagram mentre raccontava un episodio accaduto poco prima, capace di segnarlo nel profondo. Nella clip, Zorzi appare visibilmente scosso mentre ricostruisce quanto vissuto durante una normale passeggiata al parco con il suo cane. Con la voce rotta dall’emozione, spiega: “Ero al parco col cane e una ragazza nera sostanzialmente mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini, che erano poco più indietro, fare dei commenti razzisti su di lei”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Mi ha distrutto il cuore. Una ragazza mi ha avvicinato al parco e mi ha chiesto aiuto perché vittima di insulti razzisti”: Tommaso Zorzi in lacrime – IL VIDEOTommaso Zorzi ha assistito a un episodio di razzismo nel parco di Milano, mentre passeggiava con il suo cane.

