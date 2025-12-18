Pep Guardiola ha sfoggiato un raro Richard Mille che è un omaggio a una leggenda dello sport

Pep Guardiola, simbolo di stile e perfezionismo, si distingue anche per le sue scelte di prestigio. Recentemente ha sfoggiato un esclusivo orologio Richard Mille, un omaggio a una leggenda dello sport. Tra l’eleganza e l’innovazione, il suo stile va oltre il campo, riflettendo passione e raffinatezza in ogni dettaglio.

Pep Guardiola non è soltanto un allenatore di calcio: è un esteta, un perfezionista, un'icona di stile a bordo campo. Basta osservare con un minimo di attenzione il manager del Manchester City per intuire immediatamente chi abbiamo davanti. L'ossessione per i dettagli non riguarda solo le tattiche di gioco e lo schieramento dei giocatori sul campo, ma si riflette anche nel suo abbigliamento, elegante e al contempo sobrio, e nella cura con cui sceglie gli orologi da indossare. Pep Guardiola e il Richard Mille RM 27-01. Ultimamente, Guardiola è stato visto con uno degli orologi più spettacolari dell'alta orologeria moderna: il Richard Mille RM 27-01, fatto di quarzo bianco e carbonio TPT, un modello creato in stretta collaborazione con il tennista Rafael Nadal.

