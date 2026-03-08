Pellegrini viandanti e malati | l’ospitalità piacentina prima dell’anno Mille

Prima dell’anno Mille, Piacenza accoglieva pellegrini, viandanti e malati secondo fonti storiche antiche trascritte da studiosi secoli fa. Queste testimonianze descrivono come la città offrisse ospitalità a chi percorreva vie di fede e di viaggio, con strutture e pratiche di accoglienza che si sono tramandate nel tempo. Le fonti evidenziano un ruolo importante di Piacenza come punto di sosta per chi attraversava la regione.

Parlando dell’accoglienza dei pellegrini nel Medioevo, anche per Piacenza è possibile affidarsi ad alcune fonti antiche precise, trascritte dagli storici alcuni secoli fa. Intanto è da evidenziare che l’uso del termine “hospitalium e hospitium”, inizia a comparire nei documenti ufficiali, dopo l’anno Mille e certamente dal XII secolo. Nei secoli precedenti i luoghi d’accoglienza erano indicati con l’antica dicitura di “xenodochio” e questo accadeva anche per la nostra città. Le leggi longobarde e poi del successivo regno carolingio, indicavano così questi luoghi: «Xenodochium, id est locus venerabilis, in quo peregrini suscipiuntur». Letteralmente «lo xenodochio, è un luogo venerabile, nel quale i pellegrini sono accolti», parola che deriva dal greco xeno, cioè straniero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Si terrà anche quest'anno la Giornata dell’economia piacentinaÈ stato firmato nella Sala Ricchetti della Sede centrale della Banca di Piacenza il protocollo d’intesa tra Istituto di credito locale, Università...

Il mondo dell'ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma: al via campagna negli hotel“Donare sangue significa compiere un gesto semplice, silenzioso, ma di immenso valore umano”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pellegrini viandanti e malati....

Matteo Giunta e Federica Pellegrini, bufera social per il post contro i genitori che portano all’asilo i bimbi malati: cosa è successoPesaro, 24 gennaio 2025 – Bufera social su Matteo Giunta, marito e preparatore atletico (per 9 anni), di Federica Pellegrini. Giunta scrive su Instagram che la scuola non è un parcheggio per bambini ... ilrestodelcarlino.it

«Volontariato Unitalsi con i malati, una scuola di vita»Il presidente nazionale Rocco Palese dopo l'incontro ad Assisi per la formazione di oltre 400 animatori dei pellegrinaggi: «Un appuntamento per ... avvenire.it