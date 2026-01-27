Si terrà anche quest' anno la Giornata dell’economia piacentina

La Giornata dell’economia piacentina si svolgerà anche quest’anno, promuovendo il confronto tra istituzioni, università e imprese locali. L’evento, che si terrà presso la Sede centrale della Banca di Piacenza, rappresenta un’occasione importante per analizzare lo stato dell’economia e favorire lo sviluppo del territorio. La firma del protocollo d’intesa ha consolidato questa iniziativa, sottolineando l’impegno condiviso per il futuro economico di Piacenza.

È stato firmato nella Sala Ricchetti della Sede centrale della Banca di Piacenza il protocollo d’intesa tra Istituto di credito locale, Università Cattolica del Sacro Cuore-Campus di Piacenza e Camera di Commercio dell’Emilia per la realizzazione della Giornata dell’economia piacentina, tornata con successo quattro anni fa - dopo un lungo periodo di interruzione - per iniziativa della Banca e dell’Università Cattolica, che hanno coinvolto la Camera di Commercio, con specifico riferimento all’evento finale - che quest’anno si terrà lunedì 25 maggio - durante il quale sarà presentato il Report annuale sul sistema economico piacentino curato dal Laboratorio di Economia Locale-LEL (Centro di ricerca dell’Università Cattolica) sotto la responsabilità scientifica del prof.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

