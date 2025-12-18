Ordine chiaro | Al Milan conviene uscire subito in Supercoppa Poi l’avviso su Fullkrug

Al Milan conviene uscire subito in Supercoppa, secondo una strategia che potrebbe favorire il club. Il giornalista Franco Ordine ha commentato la sfida Napoli-Milan, sottolineando l’importanza di questa partita. Su Fullkrug, invece, il parere è netto: l’attaccante deve ancora dimostrare il suo valore in maglia rossonera. Una riflessione che apre nuovi scenari per il Milan in questa competizione e oltre.

© Pianetamilan.it - Ordine chiaro: “Al Milan conviene uscire subito in Supercoppa”. Poi l’avviso su Fullkrug

Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Napoli-Milan valida per la Supercoppa Italiana. Poi un parere chiaro e netto su Fullkrug. L'estratto da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

