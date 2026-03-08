Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la scelta del Milan di spendere 20 milioni di euro per André del Corinthians, confrontandola con la presenza di Comotto nel club. Pellegatti ha sottolineato l’importanza di valorizzare i giocatori già in rosa, evidenziando le differenze tra i due profili e invitando a riflettere sulle strategie di mercato della società.

Anche il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del momento d'oro del giovanissimo talento del Milan Comotto al momento titolarissimo dello Spezia e tra i migliori in campo nella sfida di Serie B contro il Monza. Il tifoso rossonero segue la nostra linea e paragona il possibile acquisto di André con il 'tenere' in rosa Comotto. Ecco il suo parere su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, offerta a gennaio e contatti costanti: c'è un attaccante in cima alla lista>>> "Un 2008 il grande colpo del Milan del 2026. Comotto ora è titolare nello Spezia e sta giocando a un livello devastante. Chiaro non bisogna correre perché al momento è protagonista in Serie B, ma si riconosce subito se un giocatore ha la stoffa, ha le qualità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti e l’appello al Milan: “Perché ‘buttare’ 20 milioni per André quando hai Comotto?”

