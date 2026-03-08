Pedro Lemebel, scrittore e artista, è morto nel gennaio 2015 all’età di 62 anni a causa di un tumore alla laringe che gli aveva tolto la voce. Durante la sua vita, ha utilizzato pizzi, lustrini e boleri come strumenti di espressione e protesta contro il disamore, creando opere che riflettevano il suo impegno sociale e artistico. La sua scomparsa ha segnato la perdita di una figura significativa nel panorama culturale.

Al momento della sua morte, nel gennaio del 2015, Pedro Lemebel aveva sessantadue anni ed era ormai ridotto al silenzio: un tumore alla laringe aveva cancellato la voce di questo scrittore che se ne era servito per parlare ovunque e sempre in nome della propria differenza, per manifestare una militanza ininterrotta e per sostenere una memoria che rivendicava il rancore e negava il perdono ai crimini della dittatura cilena. Crudele ironia, se si pensa che Lemebel non si era mai stancato di sostenere l’importanza del discorso orale, sia come tenace sopravvivenza di un passato pre-ispanico, precedente all’alfabetizzazione coloniale, sia come fonte e modello di una scrittura che rimandava all’identificazione, tipica della cultura popolare, del «parlare bene» con il «bel parlare» fiorito e immaginoso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Pedro Lemebel, pizzi, lustrini, boleri: forme di lotta contro il disamore

L’omaggio alla resistenza di LemebelLuca Scarlini e Lino Guanciale rendono omaggio al libro più famoso dello scrittore cileno, Pedro Lemebel, “Ho paura torero“.

Di perle e cicatrici: in Italia il nuovo libro di Pedro LemebelTorna in Italia la forza rabbiosa, provocatoria e struggente di Pedro Lemebel, scrittore e artista cileno simbolo della denuncia sociale Il 29 maggio è uscito per la casa editrice Edicola il libro di ... affaritaliani.it

Lino Guanciale legge un brano dal libro "Ho paura Torero" di Pedro Lemebel - Piccolo Teatro di Milano - 5 marzo 2026 - facebook.com facebook