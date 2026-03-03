L’omaggio alla resistenza di Lemebel

Luca Scarlini e Lino Guanciale hanno reso omaggio al libro più noto dello scrittore cileno Pedro Lemebel, intitolato “Ho paura torero”. La manifestazione si è svolta in un evento dedicato alla figura dell’autore e alla sua opera, coinvolgendo il pubblico presente. Nessuna altra informazione sul contesto o sui motivi dell’omaggio è stata resa nota.

Luca Scarlini e Lino Guanciale rendono omaggio al libro più famoso dello scrittore cileno, Pedro Lemebel, "Ho paura torero". Appuntamento giovedì alle 18 al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro (via Rovello 2). Sarà possibile assistere al racconto di Luca Scarlini e alle letture dal libro di Lino Guanciale. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria. Pedro Lemebel (nella foto), nato a Santiago del Cile negli anni Cinquanta, è stato uno dei maggiori scrittori cileni, voce di riferimento della controcultura latino-americana durante la dittatura di Pinochet e negli anni successivi. Noto per la sua critica tagliente dell'autoritarismo da...