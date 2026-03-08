Pazzini sui fischi a Bastoni | Disapprovo fermamente questo comportamento e vi spiego perchè

Inter News 24 Pazzini, ex calciatore e noto opinionista, ha disapprovato i fischi ricevuti da Alessandro Bastoni dopo l'episodio contro la Juve. Il clima attorno al derby di Milano si surriscalda per la prevista contestazione ad Alessandro Bastoni. Dopo essere stato bersagliato dai tifosi a Lecce e Como, il difensore nerazzurro si prepara alla terza "pioggia di fischi" stagionale a San Siro. Il dissenso nasce dai fatti del derby d'Italia del 14 febbraio, legati alla simulazione nel big match contro la Juventus e all'esultanza dopo l'espulsione di Kalulu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Gianpaolo Pazzini, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha espresso ferma disapprovazione per questo accanimento collettivo.