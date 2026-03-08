Auto sbaglia manovra all' approdo e finisce in acqua salvi conducente e cane

Un uomo e il suo cane sono stati salvati questa mattina dopo che l'auto in manovra all'approdo del ferry boat è finita in acqua. La vettura è scivolata a strapiombo, con il conducente e il cane ancora a bordo, e si è fermata in acqua. I due sono riusciti a uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo senza riportare ferite.

È successo stamattina a Lido. I vigili del fuoco, pur nella difficoltà della nebbia fitta calata sull'isola, hanno ultimato le operazioni di salvataggio e recupero. Il conducente è stato salvato insieme al suo quattro zampe dal comandante del ferry Actv che si è tuffato A strapiombo, in acqua, a bordo della macchina e con il cane nell'abitacolo. Si sono salvati solo per caso un uomo e il suo quattro zampe stamattina, domenica 8 marzo, finiti in acqua mentre il conducente faceva manovra all'approdo del ferry boat, quello che dall'isola porta i veicoli in terraferma o verso Pellestrina. L'uomo, uno straniero è riuscito a liberarsi dalla cintura e a mettere in salvo anche l'animale che aveva portato con sé in auto e a nuotare per raggiungere la riva e salvarsi.