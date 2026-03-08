Auto sale sulla rampa per l’imbarco ma il traghetto non c’è e finisce in acqua | uomo salvato col cane a Venezia
Un uomo ha guidato la sua auto con targa straniera sulla rampa di imbarco a Venezia, dove però il traghetto non si trovava. L’auto è scivolata in acqua, ma l’uomo è stato salvato insieme al cane che aveva con sé. L’incidente si è verificato per motivi ancora da chiarire. La scena si è svolta senza feriti.
Per motivi ancora da chiarire, l’auto con targa straniera è salita sulla rampa per l’imbarco dove però non c’era nessun traghetto ed è finita inevitabilmente in acqua. Il comandante del traghetto in arrivo si è subito tuffato in mare salvando automobilista e cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
