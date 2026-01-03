Sempre Rafa Leao! Cagliari-Milan 0-1 | come Strasser nel 2011…

Nel match tra Cagliari e Milan, il risultato di 0-1 è stato deciso ancora una volta da Rafa Leao, autore di un gol importante. Nonostante le difficoltà della squadra, il portoghese ha confermato il suo ruolo determinante. Di seguito, il commento completo nel video, per analizzare i momenti salienti di questa partita.

NONOSTANTE TUTTO, SEMPRE RAFA LEAO! ???? CAGLIARI-MILAN 0-1 ??? COME STRASSER NEL 2011… ?

Gol decisivo e Panini player of the match di #CagliariMilan per Rafa Leao x.com

L’impressione è che gli infortuni stiano facendo passare in sordina la stagione di Rafa Leao. Il numero 10 rossonero, con il gol decisivo fatto a Cagliari, ha messo a segno la settima rete stagionale, in sole 13 presenze. Tutte reti spesso decisive, come success - facebook.com facebook

