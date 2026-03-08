Un proverbio manfredoniano afferma che la neve di marzo dura poco, così come l’amore tra la suocera e la nuora, sottolineando la breve durata di entrambi. La frase evidenzia come, nel dialetto locale, si usi questa metafora per descrivere situazioni di breve durata o di tensione tra persone vicine. Il detto riflette una saggezza popolare trasmessa oralmente nel corso degli anni.

La növa marzajöle düre quande l’amöre tra la sògre e la nöre proverbioLa neve di marzo dura poco, quanto dura l’amore fra la suocera e la nuora, praticamente un tempo brevissimo. Ovviamente sulla durata dell’affetto tra suocera e nuora permettetemi di evidenziare. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parliamo Manfredoniano: “La növa marzajöle düre quande l’amöre tra la sògre e la nöre”

“Casa nova vita nova”: a Fiesole torna in scena la solidarietàFirenze, 13 febbraio 2026 – A grande richiesta lo spettacolo teatrale Casa nova vita nova torna in scena con una replica speciale martedì 10 marzo...

L'amore tra due giovani e la faida tra le famiglie, scoppia la rissa a colpi di casco: un arresto e 5 denunceDopo un primo scontro verbale avvenuto a Ballarò la situazione è presto degenerata.

Approfondimenti e contenuti su Parliamo Manfredoniano.

Argomenti discussi: Parliamo Manfredoniano: La növa marzajöle düre quande l’amöre tra la sògre e la nöre; Savino a Manfredonia: l’educazione finanziaria come competenza di cittadinanza per giovani più consapevoli e responsabili.