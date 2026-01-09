Forte e credibile fuori ma ancora fragile dentro L’economia secondo Meloni

L’economia secondo Meloni si presenta come una realtà solida all’esterno, ma ancora vulnerabile internamente. In questa quarta analisi, vengono esplorate le strategie e le sfide affrontate dal governo, attraverso un approfondimento di quaranta domande e risposte. Un’analisi che, in oltre tre ore di confronto, offre uno sguardo dettagliato sulla situazione economica italiana, evidenziando i punti di forza e le criticità da affrontare.

La quarta di Giorgia Meloni. E un fuoco di batteria di quaranta domande per altrettante risposte, spalmate su oltre tre ore. La premier ha tenuto, nella mattinata del 9 gennaio, la conferenza stampa di inizio anno, organizzata dall'Associazione stampa parlamentare, unitamente all'Ordine dei giornalisti. Al centro della grande aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, affiancata da ambo i lati da quattro composizioni floreali tricolore, Meloni ha toccato tutti i principali temi di attualità: dall'Ucraina, alle mire americane sulla Groenlandia, passando per la crisi in Venezuela, le tensioni in Medio Oriente, la legge elettorale e i rapporti con gli alleati di governo.

