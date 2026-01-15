Crisi in Iran | il Consiglio cittadino per le pari opportunità organizza un flash mob di solidarietà

Il Consiglio cittadino per le pari opportunità ha organizzato un flash mob di solidarietà in risposta alla repressione delle proteste in Iran. L'iniziativa mira a sostenere le donne, i giovani e il popolo iraniano che, con coraggio, si oppongono alle violenze e alle restrizioni. Un gesto di vicinanza e sostegno per evidenziare l'importanza dei diritti umani e della libertà.

Di fronte alla cruenta repressione delle proteste che sta avvenendo in Iran, il Consiglio cittadino per le pari opportunità sente il dovere di esprimere la propria piena e convinta solidarietà alle donne, ai giovani, all'intero popolo iraniano che sta coraggiosamente scendendo in piazza a rischio.

Missione asiatica per Meloni. Prima tappa in Oman, su sfondo crisi Iran - (askanews) – Una prima tappa, per poi riprendere il volo in direzione di Giappone e Corea. msn.com

Iran, avviso di sicurezza senza precedenti: gli Usa invitano alla fuga immediata - Un messaggio di Security Alert pubblicato nelle ultime ore sul sito dell'ambasciata virtuale degli Stati Uniti a Teheran segnala un possibile ... iltempo.it

Crisi Iran, mozione unitaria in Senato: M5S si astiene e scoppia la polemica tra i partiti https://tg.la7.it/politica/italia-senato-mozione-iran-m5s-astensione-polemica-14-01-2026-250865 facebook

Riunione sulla crisi in Iran e indicazione di lasciare il Paese x.com

