paralimpiadi primo oro con perathoner nello snowboard

Durante i Giochi paralimpici di Milano Cortina, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross, aggiudicandosi il primo podio per l’Italia in questa edizione. La sua vittoria rappresenta il primo oro conquistato dalla squadra azzurra ai giochi, segnando un momento importante per la partecipazione italiana alla competizione. La vittoria è avvenuta durante una delle gare di snowboard.

Primo oro azzurro ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. Emanuel Perathoner ha conquistato il titolo nello snowboard cross, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro della rassegna paralimpica. Sulla pista di Cortina d’Ampezzo l’azzurro ha disputato una gara praticamente perfetta, dominando la finale e tagliando il traguardo davanti a tutti. Alle sue spalle si è piazzato l’australiano Ben Tudhope, staccato di 2 secondi e 4 decim i, mentre la medaglia di bronzo è andata al coreano Lee Jehyuk, arrivato con un ritardo di 3 secondi e 1 centesimo. Perathoner ha saputo gestire al meglio ogni fase della gara, sfruttando velocità, traiettorie pulite e grande controllo sulla tavola lungo tutto il tracciato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

RaiAccessibilità. . La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 arriva dalla discesa femminile: argento per Chiara Mazzel. Ascoltiamo l'intervista a cura di #raipubblicautilità. #comitatoitalianoparalimpico #milanocortina2026 #giochipara - facebook.com facebook