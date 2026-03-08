LIVE Paralimpiadi | oggi biathlon e snowboard Perathoner caccia all' oro

Oggi alle Paralimpiadi di Milano Cortina si tengono le gare di biathlon e snowboard, con gli atleti italiani impegnati in diverse discipline. È il secondo giorno di competizioni e le squadre sono concentrate sulle proprie prove, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli eventi in corso. Le medaglie in palio attirano l’interesse di pubblico e atleti, tra tensione e aspettative.

09:35 - Curling in carrozzina (round robin torneo a squadre miste) talia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia 10:00 - Para Biathlon: Individuale 12,5 km femminile sitting 10:30 - Para Biathlon: Individuale 12,5 km maschile sitting Dalle 11 - Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (ottavi di finale), SBX maschile SB-LL1 (ottavi di finale), SBX maschile SB-LL2 (ottavi di finale), SBX femminile SB-LL2 (ottavi di finale), SBX maschile SB-UL (quarti di finale), SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale), SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale), SBX femminile SB-LL2 (quarti di finale)