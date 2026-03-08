Paralimpiadi Milano Cortina Perathoner primo oro per l’Italia

Nella giornata di domenica 8 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina, Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d'oro nello snowboard cross SB-LL2, gara riservata agli atleti con disabilità agli arti inferiori. Si tratta della prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione dei giochi. La competizione si è svolta con gli atleti che si sono sfidati su un percorso di snowboard.

