Emanuel Perathoner regala all’Italia il primo oro alle Paralimpiadi | assolo trionfale nello snowboardcross!

Emanuel Perathoner ha vinto la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante la gara di snowboardcross maschile SB-LL2, ha ottenuto un assolo trionfale, risultando il più veloce tra i partecipanti e confermando il suo ruolo di favorito. La vittoria si è concretizzata con un percorso senza sorprese, lasciando l’atleta in vetta alla classifica.

Emanuel Perathoner, che aveva dominato ieri entrambe le seeding manche, si impone con ampio margine su tutti i rivali sia nei quarti che in semifinale, replicando il copione anche nella big final: l’azzurro conquista il titolo paralimpico davanti all’australiano Ben Tudhope, d’argento, ed al sudcoreano Lee Jehyuk di bronzo. Resta giù dal podio il canadese Alex Massie, quarto. Nello snowboardcross maschile SB-UL, invece, Jacopo Luchini esce in semifinale ed è ottavo nella small final, mentre nella big final si registra la doppietta cinese con Ji Lijia primo davanti al connazionale Zhu Yonggang, mentre il bronzo va all’elvetico Aron Fahrni. Gli altri azzurri al via non raggiungono le finali: nei quarti esce Riccardo Cardani, penalizzato per un contatto, mentre si ferma nel turno preliminare Paolo Priolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Emanuel Perathoner regala all’Italia il primo oro alle Paralimpiadi: assolo trionfale nello snowboardcross! Primo oro Italia alle Paralimpiadi, Perathoner trionfa nello snowboard cross"Pista perfetta, sono felicissimo", afferma CORTINA - Emanuel Perathoner è la prima medaglia d'oro italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026... Leggi anche: Paralimpiadi, primo oro con Perathoner nello snowboard Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emanuel Perathoner. Argomenti discussi: Paralimpiadi Milano Cortina al via, oggi le prime medaglie: orario e italiani in gara. Paralimpiadi, primo oro con Perathoner nello snowboardPrimo oro azzurro ai Giochi paralimpici di Milano Cortina. Emanuel Perathoner ha conquistato il titolo nello snowboard cross, regalando all’Italia la prima ... lapresse.it Emanuel Perathoner, prima medaglia d'oro alle Paralimpiadi: il record nello snowboardEmanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina. E' il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026. Sulla pista di ... ilgazzettino.it