Il primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina

L’Italia conquista il suo primo oro alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina grazie a Emanuel Perathoner, ex atleta olimpico, che ha trionfato nello snowboard cross. La vittoria segna un momento importante per la squadra italiana, che vede premiata la sua partecipazione alla competizione. Perathoner, al suo debutto paralimpico, ha ottenuto il miglior risultato nella disciplina.

Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-LL2 (di cui fanno parte gli atleti con una disabilità fisica moderata agli arti inferiori a un arto inferiore). È il primo oro per l’Italia in queste Paralimpiadi, dopo l’argento e il bronzo vinti sabato nello sci alpino, e Perathoner l’ha vinto in modo nettissimo. Perathoner, che ha 40 anni, è un ex snowboarder olimpico ed è alle sue prime Paralimpiadi. Partecipò alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 e di PyeongChang nel 2018, senza vincere alcuna medaglia. Nel 2019 vinse un bronzo ai Mondiali di Park City, negli Stati Uniti, e iniziò a essere considerato un favorito per le successive Olimpiadi di Pechino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

