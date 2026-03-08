LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 marzo in DIRETTA | Emanuel Perathoner domina ed è ORO!

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi Emanuel Perathoner si è aggiudicato la medaglia d’oro in una competizione che ha coinvolto numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. La giornata si è aperta con la gara che ha visto il protagonista assoluto, e gli aggiornamenti continuano a arrivare in tempo reale. Restate con noi per seguire gli sviluppi più recenti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Medaglia d'oro per il cinese Ji Lijia, argento per l'altro cinese Zhu Yonggang, terzo lo svizzero Aron Fahrni. Nella classe SB-UL. Tocca alla Gran Finale della classe SB-UL, protagonisti tre cinesi Wang, Li Lijia, Zhu, oltre lo svizzero Fahrni. Nella finalina della classe SB-UL. L'azzurro Jacopo Luchini chiude con l'ottavo posto finale.