Paralimpiadi Invernali 2026 Perathoner perfetto in snowboard | conquista una storica medaglia d’oro
Durante le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un atleta italiano ha conquistato la prima medaglia d’oro per l’Italia Team nel settore dello snowboard. La gara si è svolta oggi, e l’atleta ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti, portando a casa un risultato storico. La vittoria segna un momento importante per lo sport paralimpico nel nostro paese.
MilanoCortina, 8 marzo 2026 – E’ arrivata la prima medaglia d’oro dalle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia Team. Emanuel Perathoner, già campione mondiale, ha vinto la gara di snowboard maschile. E firma un super successo personale a cinque cerchi, in lower limb SB-LL2. Trionfa, comandando la Big Final fino all’ultimo secondo, sulle nevi di Cortina (Snowboard Park). Secondo sul traguardo e distaccato di 2”14, l’australiano Tudhope. Terzo il koreano Lee a 3”01. “E’ bellissimo, è quello che avevo puntato, su cui lavoro da tempo. La pista era perfetta per le mie caratteristiche. Mi sono rimesso in gioco nel 2023 e questo per me è un grande risultato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
