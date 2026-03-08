Paralimpiadi a Perathoner il primo oro azzurro | chi è l' atleta

Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, l'atleta azzurro ha conquistato la prima medaglia d'oro per l’Italia. In precedenza, erano state vinte un argento e un bronzo nelle discipline di discesa libera, rispettivamente da Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli, entrambe nelle categorie di atleti e atlete ipovedenti. La vittoria segna il primo oro del team italiano in questa edizione della competizione.

Dopo l'argento di Chiara Mazzel nella discesa libera femminile categoria atlete ipovedenti e il bronzo di Giacomo Bertagnolli nella discesa libera maschile categoria atleti ipovedenti, nel medagliere azzurro arriva anche la prima medaglia d'oro di queste Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. È Emanuel Perathoner a centrare l'alloro nello snowboard cross per la categoria SB-LL2 (SnowBoard Lower Limb 2), vale a dire quella riservata ad atleti con disabilità fisica che compromette l'uso di uno o entrambi gli arti inferiori, ma in misura inferiore rispetto alla SB-LL1. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo, lo snowboarder bolzanino ha preceduto l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk, imponendosi nettamente sul secondo in classifica, finito a ben 2"14 di distanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

