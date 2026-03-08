Paralimpiadi 2026 primo oro per l’Italia | La classifica aggiornata

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono cominciate e si concluderanno domenica 15 marzo. Fino a quella data, sono in palio 79 medaglie d’oro in diverse discipline. L’Italia ha già conquistato il suo primo oro durante le gare di questa edizione. La classifica aggiornata mostra i risultati delle varie nazioni coinvolte.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate: fino a domenica 15 marzo ci sono in palio 79 medaglie d’oro. L’Italia ne ha vinte due nell’ultima edizione di Pechino, con 7 podi complessivi. Nei Giochi di casa, come ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip) Marco Giunio De Sanctis a ilfattoquotidiano.it, l’obiettivo è fare meglio, possibilmente arrivando almeno a 10 medaglie complessive. Il record fu a Lillehammer 1994 con 13 (ma zero d’oro), mentre il miglior piazzamento azzurro nel medagliere paralimpico resta il nono posto di Torino 2006. La prima medaglia azzurra è stata conquistata nella discesa femminile da Chiara Mazzel che in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini, è argento a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, oro con il tempo di 1’22?55. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Paralimpiadi Milano Cortina, primo oro per l’ItaliaEmanuel Perathoner ha conquistato il primo oro dell'Italia nello snowboard cross.

Emanuel Perathoner primo oro italiano alle Paralimpiadi nello snowboardBolzanino, 39 anni, la sua è una meravigliosa medaglia d'oro conquistata dominando anche tutte le fasi di qualificazione ... rainews.it

Paralimpiadi, Perathoner nello snowboard primo oro italianoHa vinto sulla pista di Cortina nel cross uomini ... msn.com

Emanuel Perathoner ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard cross maschile alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sulla pista di Cortina d’Ampezzo. Per l’Italia si tratta del primo oro ai Giochi paralimpici 2026. Sul podio con l’azzurro l’australi - facebook.com facebook

