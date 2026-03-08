Durante le Paralimpiadi Milano Cortina, Emanuel Perathoner ha vinto la prima medaglia d'oro per l’Italia nello snowboard cross. Con questa vittoria, il medagliere italiano si arricchisce di un nuovo risultato. La premiazione si è svolta durante le gare che si sono svolte in questa edizione dei Giochi.

Emanuel Perathoner ha conquistato il primo oro dell'Italia nello snowboard cross. Si arricchisce il medagliere italiano delle Paralimpiadi Milano Cortina L’Italia conquista un oro storico alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, firmando la prima grande impresa azzurra dei Giochi invernali. A salire sul gradino più alto del podio è Emanuel Perathoner, protagonista di una prova impeccabile nello snowboard cross sulla pista di Cortina d’Ampezzo. L’atleta altoatesino ha dominato la finale con sicurezza, costruendo un vantaggio netto grazie a una discesa pulita e tecnicamente superiore rispetto agli avversari. Alle sue spalle si è piazzato l’australiano Ben Tudhope, staccato di 2”4, mentre il bronzo è andato al sudcoreano Lee Jehyuk, arrivato a 3”01 dal tempo dell’azzurro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paralimpiadi Milano Cortina, primo oro per l’Italia

Paralimpiadi Milano Cortina, Perathoner primo oro per l’Italia(Adnkronos) – Giornata da incorniciare per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina.

Il primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano CortinaEmanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-LL2 (di cui...

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Aggiornamenti e notizie su Paralimpiadi Milano Cortina.

Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina: programma e significato; Il Wheelchair Curling a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, martedì 4 marzo; Paralimpiadi 2026: quante medaglie ha vinto l'Italia?; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari.

Paralimpiadi Invernali: il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026 e tutti i protagonisti delle vittorieSegui il medagliere italiano in tempo reale: ori, argenti e bronzi degli atleti azzurri ai Giochi Paralimpici Invernali di casa. elle.com

MEDAGLIERE PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026/ Podi e medaglie Italia: ecco il primo oro! (oggi 8 marzo)Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Italia podi e medaglie domenica 8 marzo: un argento e un bronzo già all’attivo verso le gare di oggi. ilsussidiario.net

RaiAccessibilità. . La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 arriva dalla discesa femminile: argento per Chiara Mazzel. Ascoltiamo l'intervista a cura di #raipubblicautilità. #comitatoitalianoparalimpico #milanocortina2026 #giochipara - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, apertura all’Arena di Verona: Mattarella dà il via tra assenze e tensioni politiche x.com