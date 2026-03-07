Alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la prima medaglia italiana viene conquistata nello sci alpino da un atleta chiamato Mazzel. La competizione, in corso fino al 15 marzo, prevede un totale di 79 medaglie d’oro in palio. La gara di oggi ha visto il primo italiano salire sul podio, segnando l'inizio ufficiale delle gare per la squadra nazionale.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate: fino a domenica 15 marzo ci sono in palio 79 medaglie d’oro. L’Italia ne ha vinte due nell’ultima edizione di Pechino, con 7 podi complessivi. Nei Giochi di casa, come ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip) Marco Giunio De Sanctis a ilfattoquotidiano.it, l’obiettivo è fare meglio, possibilmente arrivando almeno a 10 medaglie complessive. Il record fu a Lillehammer 1994 con 13 (ma zero d’oro), mentre il miglior piazzamento azzurro nel medagliere paralimpico resta il nono posto di Torino 2006. La prima medaglia azzurra è stata conquistata nella discesa femminile da Chiara Mazzel che in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini, è argento a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, oro con il tempo di 1’22?55. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi 2026, Mazzel nello sci alpino regala la prima medaglia all’Italia | La classifica aggiornata

