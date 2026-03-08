8 marzo Papa Leone | La violenza contro le donne è barbarie e non può essere giustificata

In occasione dell’8 marzo, Papa Leone ha rivolto un messaggio in cui condanna fermamente ogni forma di violenza contro le donne, definendola barbarie. Il Pontefice ha sottolineato che tale violenza non può essere mai giustificata o considerata accettabile. L’appello è stato lanciato nella giornata internazionale dedicata alle donne, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica.

In occasione dell'8 marzo, Papa Leone ha lanciato un forte appello contro ogni forma di violenza sulle donne, definendola un segno di barbarie che non può mai essere giustificato o minimizzato. Il messaggio del Pontefice arriva durante la Giornata Internazionale della Donna ed è contenuto in una risposta a una lettera pubblicata sulla rivista Piazza San Pietro, anticipata dal Corriere della Sera. Secondo il Papa, la violenza rappresenta il limite che separa la civiltà dalla barbarie, e per questo non deve mai essere sottovalutata. Ogni gesto violento deve essere denunciato con coraggio, soprattutto quando si diffonde un clima che tende a giustificare, attenuare o negare le responsabilità di chi commette violenza.