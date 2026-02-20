Gb | aumentano richieste affinché Andrew sia rimosso da linea successione al trono

A Londra, si registra un crescente numero di richieste per escludere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono. La richiesta si intensifica dopo l’arresto e il rilascio del fratello di re Carlo, che ha sollevato polemiche pubbliche. Molti ritengono che la presenza di Andrew nella successione possa danneggiare l’immagine della famiglia reale. Le proteste si moltiplicano sui social e tra i sostenitori di una riforma monarchica. La questione si fa sempre più pressante nel panorama britannico.

Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Aumentano le richieste affinché Andrew Mountbatten-Windsor venga rimosso dalla linea di successione al trono dopo l'arresto e il successivo rilascio del fratello di re Carlo. In quanto secondo figlio della regina, l'ex principe Andrea era secondo solo al fratello Carlo nella linea di successione al trono quando nacque nel 1960. Da allora è sceso notevolmente nella gerarchia, fermandosi all'ottavo posto, dietro la principessa Lilibet, figlia del duca di Sussex. Ci vorrebbero circostanze estremamente improbabili perché potesse ascendere al trono. Ma ora Andrew si trova ad affrontare richieste che vorrebbero rimuoverlo completamente dalla linea di successione.