Conrad e le sue lettere con Marguerite Poradowska | l' incontro in M9

Sabato alle 17 si tiene all’M9 di Mestre un appuntamento della rassegna “Incontri in M9” organizzata in collaborazione con Annalisa Bruni e Voci di Carta. L’evento riguarda Conrad e le sue lettere con Marguerite Poradowska, con un approfondimento sull’incontro tra i due. La manifestazione si inserisce nelle iniziative settimanali del museo dedicato al ’900.

Proseguono gli appuntamenti settimanali all'M9 – Museo del '900 di Mestre. Per la rassegna "Incontri in M9", realizzata in collaborazione con Annalisa Bruni e l'associazione Voci di Carta, sabato alle ore 17.00 nel Foyer del museo sarà presentato il libro Lettere a Marguerite Poradowska di Joseph Conrad, a cura di Giuseppe Mendicino (Ronzani, 2025). Il curatore Giuseppe Mendicino dialogherà con Giuseppe Saccà, con la moderazione di Annalisa Bruni.

"Cara zietta", "Caro Joseph". Conrad e Poradowska, cuori teneri e di tenebraNel gennaio del 1890 Joseph Conrad si risolse, dietro consiglio dello zio, Tadeus Bobrowski, a chiedere un aiuto, sotto forma di raccomandazione, a...

