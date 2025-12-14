Paolo Crepet ai giovani | La speranza va costruita non si vince alla riffa

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, si rivolge ai giovani sottolineando l'importanza di costruire la speranza con impegno e determinazione. Durante un intervento su Radio Bruno Brescia, ha evidenziato che la speranza non è un dono spontaneo, ma un obiettivo che richiede sforzo e consapevolezza, invitando i giovani a non considerarla un privilegio facile da ottenere.

" La speranza non è gratis ". Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, ha scelto parole nette per rivolgersi ai giovani, ospite di un programma condotto da Stefano Impilli su Radio Bruno Brescia. Un invito a non attendere passivamente che le cose migliorino, ma a considerare la speranza come un risultato che si conquista con impegno.

