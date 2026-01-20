Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di affrontare le nuove forme di povertà che coinvolgono giovani e migranti. Tra le sfide principali ci sono le difficoltà nell’accesso al lavoro e all’abitazione, elementi cruciali per prevenire situazioni di povertà. È fondamentale intervenire con politiche mirate per garantire opportunità e condizioni di vita dignitose a tutte le fasce più vulnerabili della società.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prendendo la parola “fuori programma” alla cerimonia per i 430 anni dell’Ufficio Pio di Torino. “L’Ufficio Pio ha attraversato olttre 4 secoli in cui ha incontrato mutamenti profondi sia sul versante delle condizioni politiche e istituzionali, di assetti di governo, sia sul versante sociale e lo ha fatto restando sempre uguale a se stesso, riuscire a farlo è un’impresa di grande rilievo e da sottolineare. E’ stato sempre guidato da due principi stabili: l’autonomia rispetto al potere pubblico e l’attenzione ai più deboli, alle fragilità, con un intervento concreto di sostegno e così è rimasto sempre uguale a se stesso nonotante i mutamenti di questa grande città”, ha concluso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Povertà, Mattarella: ‘affrontare le difficoltà dei giovani e dei migranti’

Mattarella: nuove povertà da affrontareIl presidente Mattarella ha sottolineato l'emergere di nuove forme di povertà nel Paese.

Leggi anche: Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti, solidarietà dei Giovani Democratici alla ong

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mattarella: 'Le nuove povertà sono un problema da affrontare'; Un master per chi lavora nei servizi sociali.

Mattarella, le nuove povertà sono un problema da affrontare - (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Oggi la Fondazione ufficio Pio si trova ad affrontare nuovi percorsi, ha da affrontare nuove povertà che ci sono nel nostro Paese e non solo nel nostro Paese, il disagio di ... tuttosport.com

Mattarella, nuove povertà da affrontare nel nostro paese - Ci sono da affrontare nuove povertà nel nostro paese e non solo nel nostro paese, condizioni specifiche di difficoltà di ... msn.com

#Mattarella: nuove povertà da affrontare nel nostro Paese x.com

Nuove Povertà, Giovani e Sport, nel discorso di fine anno del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le Acli di Sondrio da tempo si impegnano verso i bisogni emergenti, verso le nuove e diverse esigenze della nostra comunità. #NuoviServizi. - facebook.com facebook