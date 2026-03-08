Paola Caruso sull’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare | Sono schifata era una storia in quattro

Da metropolitanmagazine.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paola Caruso ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver scoperto delle verità inquietanti sull’ex Gianmarco, con cui aveva pianificato di sposarsi a luglio 2025. Nonostante tutto fosse stato già organizzato, ha deciso di annullare il matrimonio, definendo la situazione “schifata” e riferendo che si trattava di una relazione in quattro.

Paola Caruso ha rivelato che sebbene fosse tutto pronto per le nozze, che dovevano essere celebrate a luglio 2025, la scoperta di inquietanti verità sull’ex Gianmarco, l’avevano spinta ad  annullare il matrimonio. “Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita. Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio”. “ Gianmarco mi ha lasciato sola quando ero in America  per l’operazione di Michelino. Penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

paola caruso sull8217ex gianmarco che avrebbe dovuto sposare sono schifata era una storia in quattro
© Metropolitanmagazine.it - Paola Caruso sull’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare: “Sono schifata, era una storia in quattro”

Chi sono gli ex di Flora Canto, prima del marito Enrico Brignano, (uno famosissimo, l’altro lo avrebbe dovuto sposare)Flora Canto è da più di dieci anni sentimentalmente legata al marito Enrico Brignano, comico e attore.

Chiara Ferragni: «La decisione di ieri non è una assoluzione a metà. Per due anni sono rimasta ferma, giudicata per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo percorso»Chiara Ferragni si apre ai suoi follower e commenta, per la prima volta sui suoi social, la vicenda giudiziaria che per due anni l’ha vista al centro...

Tutto quello che riguarda Paola Caruso.

Temi più discussi: I nomi e il cast del Grande Fratello Vip 2026, il cast: da Alessandra Mussolini a Raimondo Todaro ecco chi sono i concorrenti; Paola Caruso, chi è l'ex compagno Gianmarco?/ Matrimonio annullato, mi ha lasciata basita; Paola Caruso a Verissimo il figlio Michele e la morte della mamma; Paola Caruso festeggia 7 anni di Michelino.

Paola Caruso sull’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare: Sono schifata, era una storia in quattroPaola Caruso ha rivelato che sebbene fosse tutto pronto per le nozze, che dovevano essere ... msn.com

paola caruso paola caruso sull exPaola Caruso, chi è l’ex compagno Gianmarco?/ Matrimonio annullato, mi ha lasciata basitaPaola Caruso, chi è l'ex compagno Gianmarco? Matrimonio annullato poco prima, aveva una doppia vita Paola Caruso torna nel salotto di Silvia Toffanin su Canale Cinque dove racconterà la nascita di q ... ilsussidiario.net

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.