Paola Caruso sull’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare | Sono schifata era una storia in quattro

Paola Caruso ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver scoperto delle verità inquietanti sull’ex Gianmarco, con cui aveva pianificato di sposarsi a luglio 2025. Nonostante tutto fosse stato già organizzato, ha deciso di annullare il matrimonio, definendo la situazione “schifata” e riferendo che si trattava di una relazione in quattro.

Paola Caruso ha rivelato che sebbene fosse tutto pronto per le nozze, che dovevano essere celebrate a luglio 2025, la scoperta di inquietanti verità sull’ex Gianmarco, l’avevano spinta ad annullare il matrimonio. “Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita. Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio”. “ Gianmarco mi ha lasciato sola quando ero in America per l’operazione di Michelino. Penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il nuovo amore di #PaolaCaruso è #FabioTalin, 20 anni in più della Bonas di #AvantiunAltro, un ex pilota automobilistico (con esperienze fino alla Formula 3) e oggi un imprenditore/manager. In particolare, guida una realtà attiva nei servizi aeroportuali, nota a - facebook.com facebook