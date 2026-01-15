Chi sono gli ex di Flora Canto prima del marito Enrico Brignano uno famosissimo l’altro lo avrebbe dovuto sposare

Prima di sposare Enrico Brignano, Flora Canto ha avuto relazioni con altre persone, tra cui un noto personaggio dello spettacolo, che avrebbe dovuto sposare. Tuttavia, i dettagli delle sue ex relazioni rimangono principalmente privati e non ampiamente divulgati. Flora Canto, oggi partner di Brignano da oltre dieci anni, ha mantenuto un profilo discreto riguardo al suo passato sentimentale.

Flora Canto è da più di dieci anni sentimentalmente legata al marito Enrico Brignano, comico e attore. Dalla loro storia d'amore sono nati due figli, Martina e Niccolò, rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Insieme hanno anche impreziosito la loro relazione con la celebrazione del matrimonio, attraverso una cerimonia con rito civile tenuta nel luglio 2022 a Palo Laziale, Ladispoli. Ma chi c'era prima di Enrico Brignano? Flora Canto nel 2006 era fidanzata con Filippo Bisciglia. Filippo si era fatto conoscere al grande pubblico per via della partecipazione al Grande Fratello, con Flora presente in studio a sostenerlo.

