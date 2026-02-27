Pallanuoto A1 dopo il vantaggio iniziale spazio solo ai liguri La De Akker si inchina Pro Recco troppo forte

Dopo un avvio equilibrato, la partita di pallanuoto si è sviluppata su un solo fronte, con i liguri che hanno preso il comando. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma ha incontrato una formazione avversaria troppo solida. La differenza tra le due squadre si è fatta rapidamente evidente, lasciando poco spazio a dubbi sulla supremazia degli ospiti. La gara si è conclusa con un risultato netto.

DE AKKER 7 PRO RECCO 21 DE AKKER: Valle, Martini, Bardulla, Bragantini 1, Mcfarland 2, Campopiano 3, Painter, Milakovic, Erdelyi, Di Murro, Lucci, Urbinati 1, Santini, Barovic, Renzi. All. Mistrangelo. PRO RECCO: Nicosia, Di Fulvio 3, Granados Ortega 1, Cannella 2, Patchaliev 1, Durik, Presciutti 1, Pavillard 2, Iocchi Gratta, Buric 3, Condemi, Irving 4, Perrone, Mladossich 4, Demarchi. All. Sukno. Arbitri: Colombo e Rizzo. Note: parziali 2-5, 2-6, 1-5, 2-5. Un ko che non fa male. Prevedibile, quasi scontato per la forza dell’avversaria, ma anche per la stanchezza fisica e mentale (e la gioia) che ha contraddistinto la quattro giorni di Montpellier. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1, dopo il vantaggio iniziale spazio solo ai liguri. La De Akker si inchina. Pro Recco troppo forte Pallanuoto, riprende la Serie A1 maschile dopo gli Europei: riparte la caccia alla Pro Recco nel girone di ritornoArchiviati con il quarto posto del Settebello gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, ritorna il campionato, con la prima giornata del girone... Leggi anche: Pallanuoto, la Pro Recco resta imbattuta in A1 e domina l’anticipo contro Roma Temi più discussi: Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS Roma; PALLANUOTO SERIE A1 MASCHILE – TERZA GIORNATA DI RITORNO: ALLA SCANDONE TRIESTE BATTE LA CANOTTIERI (6-13); A1 M. Vincono Recco e Posillipo. Savona-Marsiglia 11-12 in Euro Cup; PALLANUOTO A1, LA RARI NANTES SALERNO SFIDA IL POSILLIPO NEL POSTICIPO DELLA 16ª GIORNATA. A1 F. Posticipi 12^ giornata. Ekipe e Rapallo ok, alle 20 Roma-LocatelliIN AGGIORNAMENTO - Si completa con tre posticipi la dodicesima giornata del campionato di serie A1 femminile. A scendere in vasca le tre formazioni che sabato 21 hanno disputato la quinta giornata del ... federnuoto.it Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: si chiude la dodicesima giornata. Tutto facile per Roma e Orizzonte CataniaDopo le prime due partite che sono andate in scena sabato, si va a completare con i tre match delle compagini europee la dodicesima giornata della Serie ... oasport.it La Pro Recco vince 21-7 in casa della De Akker nel posticipo di A1 x.com ATTENZIONE!!! La partita di Serie C tra Vespe Cogoleto e Pro Recco prevista per domenica 1 marzo è rinviata al 29 marzo. . . #proreccorugby #recco #rugby #serieC #rugbyligure - facebook.com facebook