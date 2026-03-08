Pallanuoto femminile l’Orizzonte Catania conquista la sesta Coppa Italia della storia

L’Ekipe Orizzonte Catania ha vinto la sesta Coppa Italia di pallanuoto femminile, battendo Trieste 11-7 nella finale di Napoli. La competizione si è svolta durante la Final Six 2026, con la SIS Roma che ha conquistato il terzo posto ai rigori contro Rapallo. La manifestazione ha visto coinvolte diverse squadre in un torneo che si è concluso con questa premiazione.

Per la sesta volta in quindici edizioni è L'Ekipe Orizzonte Catania ad aggiudicarsi la Coppa Italia di pallanuoto femminile: la Final Six 2026 premia le etnee, che nell'ultimo atto di Napoli regolano Trieste per 11-7, mentre il terzo posto va alla SIS Roma, che piega Rapallo ai rigori. La finale viene sempre controllata dalle etnee, che tengono la porta inviolata per un tempo e mezzo e scavano subito il solco vincente con le giuliane. Il primo quarto si chiude sul 2-0 con i gol di Halligan e Meggiato, poi nella seconda frazione le etnee allungano con Marletta, prima che le alabardate si sblocchino con Battu. La doppietta di Bettini dà il massimo vantaggio al Catania sul 5-1, poi Klatowski accorcia per il 5-2 a metà gara.